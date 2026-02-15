Герасимов заявил об активных наступательных действиях группировки "Запад"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российская армия ведет уничтожение подразделений ВСУ, блокированных на восточном берегу реки Оскол, сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Соединения группировки войск "Запад" ведут активные наступательные действия на широком фронте в полосе своей ответственности", - сказал он на совещании в группировке войск "Центр".

"Продолжается ликвидация остатков группировки противника, блокированных на восточном берегу реки Оскол", - сообщил Герасимов.

По его словам, в том районе под российский контроль перешла Глушковка, ведутся бои в районе Новоосиново.

"На краснолиманском направлении завершается зачистка от формирований противника населенных пунктов Дробышево и Яровое", - сообщил начальник Генштаба.