Школьные автобусы отменили в Курской области из-за снегопада

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Дистанционный формат обучения ввели из-за снегопада в Курской области для школьников, пользующихся школьными автобусами, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"По рекомендации УГАИ Курской области завтра ограничим подвоз школьников в муниципалитетах. Те, кого забирают и довозят школьные автобусы, в понедельник будут заниматься в дистанционном формате. Решение приняли в связи с надвигающимся снегопадом", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Хинштейн добавил, что в регионе прогнозируется не только сильный снегопад, но и скачки температуры, в связи с чем на дорогах ожидаются сложные условия.

По прогнозам синоптиков, в Курской области с вечера 15 февраля по 21:00 16 февраля ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а также метель, гололед и снежные заносы на дорогах. Температура ночью - минус 1- минус 6 градусов, днем - до плюс 4. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Александр Хинштейн Курская область
