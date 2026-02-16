ЦБ РФ снижает ключевую ставку на 50 б.п.

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Банк России с понедельника снижает ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,50% годовых.

В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что в январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. Наблюдалось некоторое перераспределение инфляции между 2025 и 2026 годами - в конце 2025 года наблюдались очень низкие темпы роста цен на ряд товаров, однако в начале 2026 года повышение НДС, акцизов, индексация регулируемых цен и тарифов, коррекция цен на плодоовощную продукцию привели к временному, но значительному ускорению текущего роста цен.

При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились, и накопленный рост цен с ноября по январь в целом соответствует ожиданиям регулятора. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение.

Вместе с тем инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Хотя рост общей экономической активности в целом за 2025 год замедлился, в четвертом квартале он усилился из-за увеличения потребительского спроса, что частично могло быть связано с ожиданиями повышения НДС и утилизационного сбора. В ближайшие месяцы рост внутреннего спроса будет более сдержанным. На это также указывают деловые настроения бизнеса.

Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, достигла минимального значения с середины 2023 года. Компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году по сравнению с 2023-2025 годами. При этом безработица остается на исторических минимумах, а рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда, констатировал регулятор.

ЦБ отметил, что денежно-кредитные условия смягчились, но остаются жесткими. Кредитные и депозитные ставки уменьшились, подстраиваясь к уже реализованному смягчению денежно-кредитной политики. Ставки денежного рынка и доходности ОФЗ выросли, но в реальном выражении существенно не изменились. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие.

Кредитная активность в конце 2025 года - начале 2026 года была сдержанной после повышенных темпов роста в осенние месяцы, а склонность домашних хозяйств к сбережению остается высокой.

По оценке ЦБ, проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.

Основные проинфляционные риски связаны с более длительным отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высокими инфляционными ожиданиями, эффектами от повышения НДС и регулируемых цен, а также с ухудшением условий внешней торговли. Замедление роста мировой экономики в случае усиления торговых противоречий и низкие цены на нефть могут иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность.

Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5-14,5% годовых в 2026 году. Это означает поддержание жестких денежно-кредитных условий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 20 марта.