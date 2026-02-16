Трутнев поручил федеральным ведомствам проработать поправки в законодательство по защите от ЧС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Законодательство для защиты населения и территорий от ЧС нуждается в доработке, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В пятницу в здании правительства РФ прошло совещание "Об устранении административных ограничений при ликвидации последствий ЧС".

"К сожалению, ЧС на Дальнем Востоке происходят часто. При этом очень часто ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, а иногда их предотвращение, входит в противоречие с действующими нормами законодательства", - сказал Трутнев.

В настоящее время региональные власти при ликвидации ЧС вынуждены соблюдать нормы, не учитывающие экстренные ситуации. По мнению вице-премьера, бюрократия замедляет работу и увеличивает ущерб. Быстрые решения зачастую требуют согласований с надзорными органами (Рослесхоз, Роспотребнадзор и др.), а их отсутствие грозит юридической ответственностью.

"Увидеть пришлось многое: сгоревшие поселки, затонувшие села, увидел сошедшие с пути поезда. И когда задаешь вопрос, то получаешь очень интересный ответ: оказывается, пути нельзя было поправить, потому что там особо охраняемая природная территория, и взять грунт нельзя. (...) Есть целый ряд деформаций в законодательстве, которые надо устранить", - отметил Трутнев.

По итогам совещания он поручил МЧС РФ совместно с Минвостокразвития России провести анализ действующего законодательства и предложить необходимые изменения.

"Необходимо проработать действующее законодательство. Нужно проработать вопрос не только в рамках действующей ЧС. Например, с теми же лесными пожарами, когда огонь еще не дошел до населенного пункта, но уже загорелся лес, ЧС еще не объявили, а дома находятся под угрозой возгорания. Надо заранее подстраховаться, а не ждать, когда сгорит жилье", - пояснил полпред.

"Поэтому отвечать за такую работу может только одно ведомство - Министерство чрезвычайных ситуаций. Я попросил еще раз подготовить анализ, этим займутся и профильные министерства, и ведомства", - подчеркнул Трутнев.