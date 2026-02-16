Поиск

Трутнев попросил финансовые ведомства оценить влияние ГТЛК на стоимость Ил-114-300

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Минфин и Минэкономразвития оценят влияние "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) на формирование стоимости Ил-114-300 для авиакомпаний, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев журналистам после совещания о перспективах эксплуатации этого самолета.

"Мы большую часть (совещания - ИФ) посвятили экономике самолета, потому что это интересная тоже история. На все мои вопросы на тему стоимости летного часа, расхода топлива и так далее коллеги мне ответили, что самолет значительно более экономичный, чем самолеты наши Ан-24, например, и даже чем зарубежные. Здорово. Потом, когда начинаем выяснять, сколько компаниям придется платить, в частности авиакомпании "Аврора", оказывается, что платежи там будут все-таки значительно больше", - сказал Трутнев.

"Спрашиваем: почему? Оказывается, дело в "Государственной транспортной лизинговой компании", то есть дело в лизинговых платежах. Я попросил Минфин и Минэкономики разобраться. И если эта организация сама по себе привносит какую-то дополнительную стоимость в перелеты и повышает стоимость перелетов для людей, может, такая компания не очень нужна?", - добавил вице-премьер.

Самолеты для Дальнего Востока, по его словам, "в любом случае будут приобретаться за счет бюджета РФ", а ГТЛК в этом случае "становится посредником". "Зачем нужен и какая от него польза, должны посмотреть наши коллеги из Минфина и Минэкономики. Если им потребуется помощь, у нас еще очень много эффективных контрольных организаций: Счетная палата есть, Прокуратура есть. Поэтому если надо будет, мы и их попросим", - заявил Трутнев.

ГТЛК во второй половине 2026 года, как ожидается, станет получателем первых трех Ил-114-300. Контракт на их поставку с АО "Ил" (входит в ПАО "ОАК" "Ростеха") был заключен в 2020 году. Впоследствии самолеты планировалось передать "Вологодскому авиационному предприятию". Позднее экс-глава ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь сообщал, что стартовым эксплуатантом будет Red Wings (как и "Ил", подконтрольна госкорпорации "Ростех").

На ВЭФ-2025 соглашение о намерениях приобрести три Ил-114-300 с ГТЛК подписала дальневосточная "Аврора". Поставка машин, согласно договоренностям, была запланирована на 2027 год, на условиях льготного лизинга с использованием мер господдержки. Гендиректор "Авроры" Константин Сухоребрик при этом выражал надежду, что сделки по новой авиатехнике для компании - как регионального перевозчика с социальными обязательствами - будут полностью профинансированы государством. Текущая потребность "Авроры" в Ил-114-300 оценивается в 20 бортов.

