Дальневосточная "Аврора" ждет первые Ил-114-300 только с 2028 года

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" ждет первые поставки самолетов Ил-114-300 только с 2028 года, сообщил гендиректор перевозчика Константин Сухоребрик.

"Они (производители - ИФ) обещают, что первые машины поступят уже в 2026 году, а вот для "Авроры" они появляются только в 2028 году. То есть первые три машины - будет как начальная эксплуатация. Потому что машина новая, проявятся "детские болезни", и промышленность хочет их видеть рядом со своими заводами. А уже когда машины в производственной работе доведут до определенного состояния, в 2028 году мы ждем их на Дальнем Востоке", - сказал Сухоребрик журналистам.

Только текущую потребность "Авроры" в Ил-114-300 он оценил в 20 бортов. "В 2028 году, я так понимаю, производитель сможет выпускать по шесть машин в год, поэтому 3-4 года уйдет на производство (20 самолетов - ИФ)", - добавил Сухоребрик.

Старые, еще советские Ан-24/-26 и Як-40, которые сейчас эксплуатирует "Аврора", находятся в состоянии, "когда их нужно менять". "Но два года мы еще продержимся, машины будут в летной годности", - заверил он.

На ВЭФ-2025 "Аврора" подписала соглашение с "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК) о намерениях приобрести три Ил-114-300. Поставка машин, согласно этим договоренностям, была запланирована на 2027 год, на условиях льготного лизинга с использованием мер господдержки. По словам Сухоребрика, перспективы заключения твердых контрактов с лизингодателем зависят от цены самолета, с которой должна определиться промышленность, "потому что ГТЛК - это всего лишь лизинговый платеж в месяц".

Комментируя стоимость Ил-114-300, которую ранее озвучивал глава Минпромторга Антон Алиханов (4 млрд руб. на первом этапе с перспективой снижения за счет репрайсинга до 2,6 млрд), Сухоребрик отметил, что "машины идут в региональный сегмент, а это социальные перевозки, и их заказчиком является государство", поэтому правильнее ставить вопрос, насколько эта стоимость приемлема для государства - "в лице субъектов и Российской Федерации". "Если государство согласится, мы его будем контрактовать", - сказал глава "Авроры".

Первым дальневосточным регионом, где предполагается базирование Ил-114-300, станет Хабаровский край, так как там располагаются авиаремонтные предприятия. Оттуда самолет сможет летать на Сахалин, Камчатку, в Колыму, сказал Сухоребрик. Кроме Ил-114-300, рассчитанного на перевозку 50-68 пассажиров, "Авроре" нужны воздушные суда и другого класса, включая самолеты для местных линий (вместимостью до 20 мест) и вертолеты. Общую потребность в них до 2030 года он оценил в 49 единиц.