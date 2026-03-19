Авиакомпания "Аврора" в 2025 году вышла в прибыль при росте выручки до рекорда

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - АО "Авиакомпания "Аврора" (Южно-Сахалинск, крупнейший авиаперевозчик на Дальнем Востоке) в 2025 году получило чистую прибыль по РСБУ в 710,5 млн рублей против 385 млн рублей чистого убытка годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка выросла на 13,3%, составив 31,2 млрд рублей (рекордный показатель в истории компании, предыдущий был зафиксирован в 2024 году), себестоимость продаж - на 12,1%, до 30,1 млрд рублей.

В 2025 году управленческие расходы предприятия выросли на 13,6% - до 1,92 млрд рублей.

Авиакомпания в 2,9 раза (до 548 млн рублей) сократила прочие расходы, тогда как прочие доходы выросли на 16% (до 2,2 млрд рублей).

Основные финпоказатели АО "АК "Аврора" (тысячи рублей):

2025г 2024г Динамика Выручка 31 225 062 27 550 582 +13,3% Себестоимость продаж 30 138 391 26 893 347 +12,1% Валовая прибыль 1 086 671 657 235 +65,3% Убыток от продаж 1 249 900 1 403 427 -10,9% Прибыль (убыток) до налогообложения 1 003 052 (368 814) - Чистая прибыль (убыток) 710 496 (385 034) -

Ранее сообщалось, что "Аврора" в 2024 году перевезла 1,5 млн пассажиров, что на 15,4% больше, чем в 2023 году. Итоговые данные за 2025 год авиакомпания не раскрывала, но сообщила, что 1,5 млн пассажиров были перевезены уже по состоянию на 18 декабря 2025 года.

"Аврора" - крупнейший авиаперевозчик на Дальнем Востоке. Парк компании насчитывает 19 самолетов: восемь среднемагистральных Airbus А319, столько же DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6. В 2021 году на базе "Авроры" была создана единая дальневосточная авиакомпания с интеграцией региональных перевозчиков: "Хабаровских авиалиний" (Хабаровский край), "Якутии", "Полярных авиалиний" (оба - Якутия), "Камчатского авиапредприятия" (Камчатский край), "ЧукотАвиа" (Чукотский автономный округ).