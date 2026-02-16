Поиск

Еще 13 жилых домов подключено к отоплению в иркутском Бодайбо после аварии ЖКХ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Теплоснабжение восстановлено в 91 жилом доме в городе Бодайбо Иркутской области, где устраняют последствия коммунальной аварии, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале в понедельник.

"За сутки к сетям теплоснабжения подключено 13 жилых домов: 2 многоквартирных дома, 10 домов блокированной застройки и 1 индивидуальный жилой дом. В них проживает 65 человек, в том числе 20 детей. Всего нарастающим итогом подключен 91 жилой дом, это 39 многоквартирных домов, 16 индивидуальных домов и 36 домов блокированной застройки. В них проживает 1038 человек, в том числе 255 детей", - написал Кобзев.

К отоплению также подключены школа №3 и специальная (коррекционная) школа.

Работы на магистралях и подключение к отоплению жилых домов продолжаются.

Как сообщалось, 30 января в Бодайбо из-за промерзания водовода в мороз была остановлена работа четырех котельных. Без тепло- и водоснабжения остались более 140 жилых домов, две школы. На следующий день в городе был введен режим ЧС локального характера. 3 февраля началось подключение домов к отоплению. Затем пострадавшим жителям начали перечислять единовременную помощь в размере 15 тыс. рублей. 6 февраля из-за коммунальной аварии в Бодайбо был объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

Город Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, в 1095 км от Иркутска. Численность населения - около 7,5 тыс. человек.

