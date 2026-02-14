Поиск

Около сотни домов остаются без тепла в иркутском Бодайбо

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Утром в субботу без тепла в Бодайбо Иркутской области остаются 98 жилых домов, сообщается в телеграм-канале муниципалитета.

Тепла нет в том числе в 24 многоквартирных домах, 20 индивидуальных жилых домах и 54 домах блокированной застройки

"За 13 февраля подключено 10 домов, в которых проживает 44 человека, в том числе 14 детей", - говорится в сообщении. Согласно ему, всего теплоснабжение восстановлено в 69 жилых домах, в которых проживают 879 человек, в том числе 207 детей, в также в школе № 3 и специальной коррекционной школе.

Пресс-служба правительства региона сообщает, что на 14 февраля запланировано продолжение работ согласно плану - запуск многоквартирных домов на улицах Солнечная, Мира, Артема Сергеева, Иркутская, а также ИЖС и домов блокированной жилой застройки в соответствии с решением оперативного штаба.

Будет производится отогрев участка теплотрассы от котельной МК-135 по улице Кирпичная, от котельной БМК по улицам Артема Сергеева и Нагорная.

Как сообщалось, 30 января в Бодайбо из-за промерзания водовода в мороз была остановлена работа четырех котельных. Без тепло- и водоснабжения остались более 140 жилых домов, две школы. На следующий день в городе был введен режим ЧС локального характера. 3 февраля началось подключение домов к отоплению. Затем пострадавшим жителям начали перечислять единовременную помощь в размере 15 тыс. рублей. 6 февраля из-за коммунальной аварии в Бодайбо был объявлен режим ЧС регионального уровня.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

Город Бодайбо расположен на северо-востоке Иркутской области, в 1095 км от Иркутска. Численность населения - около 7,5 тыс. человек.

Иркутская область Бодайбо теплоснабжение
