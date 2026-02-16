Поиск

Председатель СКР отметил актуальность проблемы утечек персональных данных

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что расследование преступлений, связанных с утечкой персональных данных россиян, остаются актуальными в работе ведомства.

"Несмотря на усиление санкций в отношении компаний за утечку персональных данных пользователей и некоторое повышение уровня технической защищенности такого рода информации, данный вопрос остается актуальным", - сказал он "Интерфаксу".

По его словам, этому способствует трансграничное воздействие преступников с целью получения личных данных россиян для дальнейшего совершения иных преступлений.

Так, уточнил Бастрыкин, чаще всего доступ к информации становится возможным в силу субъективных факторов: нарушения администраторами и пользователями информационных систем правил безопасности и умышленного предоставления конфиденциальных сведений сторонним лицам.

"Профильным подразделением по расследованию киберпреступлений регулярно направляются в суд многоэпизодные уголовные дела в отношении организованных групп из числа сотрудников правоохранительных органов, операторов сотовой связи, иных агрегаторов информации, а также администраторов ресурсов в теневом сегменте сети интернет, на систематической основе продававших конфиденциальную информацию о гражданах", - сказал глава СКР.

Он отметил, что в 2025 году ведомством было направлено 215 запросов об оказании правовой помощи по уголовным делам о преступлениях в сфере информационно-коммуникационных технологий в 28 стран. В их числе - Белоруссия, Азербайджан, Венгрия, Грузия, Саудовская Аравия, Таиланд, Латвия, Ирландия, Швеция, Польша, Сербия и другие.

Такое же количество запросов от иностранных государств было исполнено в Российской Федерации.

