Комитет ГД одобрил снижение штрафов за перевозку пассажиров такси без страховки

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник на заседании рекомендовал принять поправку о значительном снижении штрафов для перевозчиков легковым такси за отсутствие страховки (ОСГОП).

Согласно поправке, перевозка пассажиров и багажа перевозчиком легковым такси, риск гражданской ответственности которого за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров не застрахован, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; индивидуальных предпринимателей - 25 тысяч рублей; на юридических лиц - 40 тысяч рублей.

Сейчас, согласно соответствующей статье ст. 11.31 КоАП, осуществление перевозок пассажиров перевозчиком без договора ОСГОП "обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика) влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

В пояснительной записке отмечается, что установленные ст. 11.31 КоАП санкции были спроектированы в первую очередь в отношении крупных воздушных, железнодорожных и иных видов пассажирских перевозок. Но при этом для авиаперевозчиков средняя выручка в год составляет около 612,2 млрд руб., а для железнодорожных перевозчиков - около 106,7 млрд руб. (по данным МСФО), и "для них такие высокие штрафы могут быть соразмерными", отмечают авторы. "Для перевозчиков легковым такси, оборот которых может достигать до 5,5 млн рублей, такие штрафы представляются чрезмерно высокими", - считают разработчики инициативы.

После вступления в силу закона об ОСГОП для такси, данная норма ст. 11.31 КоАП применима также для перевозчиков легкового такси (таксопарков), которые изначально законодателем не были учтены при проектировании столь высоких административных штрафов за отсутствие оформления полиса ОСГОП.

В связи с этим, полагает инициаторы инициативы, существующие административные штрафы за несоблюдение перевозчиком легковым такси требований законодательства РФ об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров - несоразмерны с последствиями административного правонарушения.

Кроме того, в соответствии со статьей 4.1 КоАП "любая штрафная мера должна быть исполнимой, конституционно обоснованной, справедливой и соразмерной правонарушению", также говорится в пояснительной записке. Отсутствие у перевозчика договора ОСГОП не влияет на права пассажира, так как в соответствии с ч.3 ст. 5 закона от 14.06.2012 № 67-ФЗ при отсутствии договора обязательного страхования перевозчик несет ответственность за причиненный пассажиру вред на тех же условиях, на которых должно быть выплачено страховое возмещение при заключении договора ОСГОП.

Поправка одобрена ко второму чтению проекта закона (866131-8). Ее автором стал депутат Госдумы Игорь Игошин.