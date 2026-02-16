Поиск

Комитет ГД одобрил снижение штрафов за перевозку пассажиров такси без страховки

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник на заседании рекомендовал принять поправку о значительном снижении штрафов для перевозчиков легковым такси за отсутствие страховки (ОСГОП).

Согласно поправке, перевозка пассажиров и багажа перевозчиком легковым такси, риск гражданской ответственности которого за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров не застрахован, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; индивидуальных предпринимателей - 25 тысяч рублей; на юридических лиц - 40 тысяч рублей.

Сейчас, согласно соответствующей статье ст. 11.31 КоАП, осуществление перевозок пассажиров перевозчиком без договора ОСГОП "обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика) влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

В пояснительной записке отмечается, что установленные ст. 11.31 КоАП санкции были спроектированы в первую очередь в отношении крупных воздушных, железнодорожных и иных видов пассажирских перевозок. Но при этом для авиаперевозчиков средняя выручка в год составляет около 612,2 млрд руб., а для железнодорожных перевозчиков - около 106,7 млрд руб. (по данным МСФО), и "для них такие высокие штрафы могут быть соразмерными", отмечают авторы. "Для перевозчиков легковым такси, оборот которых может достигать до 5,5 млн рублей, такие штрафы представляются чрезмерно высокими", - считают разработчики инициативы.

После вступления в силу закона об ОСГОП для такси, данная норма ст. 11.31 КоАП применима также для перевозчиков легкового такси (таксопарков), которые изначально законодателем не были учтены при проектировании столь высоких административных штрафов за отсутствие оформления полиса ОСГОП.

В связи с этим, полагает инициаторы инициативы, существующие административные штрафы за несоблюдение перевозчиком легковым такси требований законодательства РФ об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров - несоразмерны с последствиями административного правонарушения.

Кроме того, в соответствии со статьей 4.1 КоАП "любая штрафная мера должна быть исполнимой, конституционно обоснованной, справедливой и соразмерной правонарушению", также говорится в пояснительной записке. Отсутствие у перевозчика договора ОСГОП не влияет на права пассажира, так как в соответствии с ч.3 ст. 5 закона от 14.06.2012 № 67-ФЗ при отсутствии договора обязательного страхования перевозчик несет ответственность за причиненный пассажиру вред на тех же условиях, на которых должно быть выплачено страховое возмещение при заключении договора ОСГОП.

Поправка одобрена ко второму чтению проекта закона (866131-8). Ее автором стал депутат Госдумы Игорь Игошин.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Прокуратура Ставрополья открыла горячую линию из-за проблем с водоснабжением

Бизнесмен Евгений Чичваркин заочно приговорен к девяти годам колонии

Сбой произошел в белгородском Центре обработки данных после атак ВСУ

Защита обжаловала арест вице-президента FESCO Иванова

В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

 В Сочи будут выдавать российские паспорта жителям Абхазии

В Брянской области возобновилось тепло- и электроснабжение

Бастрыкин сообщил о приговоре за хищение 7 тысяч сертификатов "Детского мира"

 Бастрыкин сообщил о приговоре за хищение 7 тысяч сертификатов "Детского мира"

КС проверит возможность взыскания со страховщика убытков сверх лимита ОСАГО

 КС проверит возможность взыскания со страховщика убытков сверх лимита ОСАГО

Пожар из-за атаки БПЛА в поселке Волна на Кубани потушили

Минпросвещения продлевает особый формат ГИА в приграничных регионах в 2026 году

 Минпросвещения продлевает особый формат ГИА в приграничных регионах в 2026 году
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 70 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8422 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });