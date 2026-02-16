Поиск

Генпрокуратура просит обратить в доход РФ имущество главы управления Роспотребнадзора по Челябинской области

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ просит суд в Челябинске обратить в доход государства имущество руководителя областного управления Роспотребнадзора Анатолия Семенова.

"Генпрокуратура России направила в Курчатовский районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, более чем на 400 млн рублей", - сообщили в надзорном ведомстве в понедельник.

По данным прокуроров, чиновник незаконно совмещал госслужбу с предпринимательской деятельностью в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

"С целью сокрытия своего участия в бизнесе Семенов привлек сыновей, тещу и доверенных лиц. За счет полученных коррупционных доходов он приобретал элитную недвижимость и дорогостоящие автомобили", - отметили в ведомстве. В частности, добавили в Генпрокуратуре, речь идет о шести квартирах, трех жилых домах, 18 земельных участках, 12 нежилых помещениях общей площадью 25 тыс. квадратных метров на территории Москвы, Московской и Челябинской областей, а также 17 транспортных средствах.

"Для конспирации реального имущественного положения и ухода от необходимости его декларирования чиновник оформлял коррупционно нажитые активы на третьих лиц", - информирует ведомство.

