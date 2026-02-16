Въезд в Ростов-на-Дону ограничат для фур

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Власти Ростовской области планируют усилить контроль за въездом транзитных большегрузных автомобилей в Ростов-на-Дону, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Провели совещание с госкомпанией "Автодор". Говорили о ситуации на М-4 "Дон" и о том, как ограничить движение транзитного транспорта через Ростов", - написал он в мессенджере.

По его словам, февральский снегопад выявил проблемы, решение которых требует системного подхода.

"Из-за сложных погодных условий на подъемах многотонные фуры на летней резине встали в многокилометровые заторы. Часть большегрузов заехала в Ростов, движение в городе оказалось парализованным. При этом МЧС предупреждало о непогоде заранее, но своевременного решения об ограничении въезда большегрузов принято не было", - пояснил губернатор.

Он отметил, что Ростовская область - крупный транзитный узел юга России, через регион идет большой поток грузового транспорта. При этом грузовой каркас еще формируется, Ростовское транспортное кольцо не завершено.

"Но сегодня баланс интересов нарушен: регион несет нагрузку от транзита, а нормативных мер, чтобы исправить ситуацию, недостаточно. Фуры безнаказанно, из-за недостатка камер видеонаблюдения на трассе и невысоких штрафов, едут по левой полосе, затрудняя движение. В случае непогоды и снежных заносов, объезжая пробки, беспрепятственно въезжают в Ростов, фактически блокируя работу общественного и личного транспорта в областном центре", - уточнил Слюсарь.

Он поручил областному Минтрансу совместно с "Автодором" пересмотреть схему фотовидеофиксации на М-4 "Дон" на территории региона. Определить, сколько камер нужно и где их разместить, чтобы они действительно работали. Также поручено синхронизировать работу по модернизации системы фотовидеофиксации на М-4 с реализацией концессионного соглашения, в рамках которого в этом году планируется установка около 400 новых камер с функционалом, позволяющим фиксировать весь комплекс нарушений: левый ряд, скрытые номера.

"Разработать законодательную инициативу и выйти с ней на федеральный уровень. Штрафы за использование не соответствующих сезону шин для большегрузов давно требуют пересмотра. Предлагаю подключить к этой работе депутатский корпус. Предложения будем синхронизировать с Минтрансом, МВД, ГАИ. Руководство "Автодора" подтвердило свою заинтересованность в данной инициативе", - добавил Слюсарь.

По его словам, также необходимо уточнить действующий регламент взаимодействия "Автодора", Госавтоинспекции, Минтранса при резком ухудшении погодных условий - с учетом опыта последних снегопадов.

В начале февраля на регион обрушился сильный снегопад, было объявлено штормовое предупреждение. На трассе М-4 "Дон" было зафиксировано несколько крупных заторов и ДТП, в Ростове-на-Дону пробки достигали 10 баллов. В расчистке автодорог Ростова-на-Дону от снега было задействовано более 100 единиц техники.