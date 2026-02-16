Поиск

Минобороны сообщило о продвижении группировки "Восток" вглубь украинской обороны

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продвигается вглубь обороны ВСУ, нанесла удары по украинским подразделениям в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Великомихайловка Днепропетровской области, Риздвянка, Чаривное, Любицкое и Комсомольское Запорожской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили свыше 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

В министерстве сообщили, что подразделения группировки "Центр" за сутки улучшили тактическое положение, нанесли удары по девяти украинским бригадам в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских сил за сутки здесь составили до 300 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и артиллерийское орудие, заявили в Минобороны.

Подразделения группировки войск "Запад" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение трем украинским бригадам в ДНР и Харьковской области, сказано в сообщении. "ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада боеприпасов", - сообщили военные.

"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселянка, Григоровка и Орехов Запорожской области", - заявили в ведомстве. По данным министерства, потери ВСУ на данном участке составили до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, две станции радиоэлектронной борьбы, склад материальных средств и склад боеприпасов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
