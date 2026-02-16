Поиск

Россия и Белоруссия обсудят развитие трансграничного железнодорожного сообщения

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Развитие пригородного трансграничного железнодорожного сообщения станет одной из тем обсуждения на предстоящем госсовете Союзного государства Белоруссии и России, заявил госсекретарь СГ Сергей Глазьев поосле встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Об этом сообщает "БелТА".

"Практически все вопросы, которые выносятся на Высший госсовет, согласованы нашими правительствами. 2 февраля прошел Совмин Союзного государства, на котором были рассмотрены эти вопросы и приняты решения. На Высшем госсовете нужно будет только получить политические утверждения и дать зеленый свет на реализацию этих проектов", - сказал Глазьев.

Одним из таких вопросов, по его словам, станет пригородное трансграничное железнодорожное сообщение.

"Оно будет связывать наши пограничные регионы. Пока это Смоленская область и Витебская. Будет реализован проект: два электропоезда будут в ежедневном режиме курсировать между Смоленском и Витебском, между Оршей и Смоленском. Все льготы, которые наши граждане имеют по национальным законодательствам, будут сохранены", - отметил госсекретарь.

Ключевым вопросом, который будет обсуждаться на Высшем госсовете, Глазьев назвал основные направления реализации Договора о Союзном государстве. "Это наш главный документ, который определяет основные направления работы с 2024 по 2026 год. Половина мероприятий уже выполнена", - сказал Глазьев.

Заседание Высшего госсовета России и Белоруссии запланировано на 26 февраля.

