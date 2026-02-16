Штрафы за нарушения промбезопасности на угольных шахтах могут распространить на всю подземную горную добычу

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, расширяющий сферу применения административных штрафов за нарушения промышленной безопасности при подземной горной добыче. Действующие санкции, включая оборотные штрафы за аварии с гибелью людей, сейчас применяются только к угольным шахтам, их предлагается распространить на все объекты подземных горных работ.

Документ (№1148607-8) размещен в электронной базе данных парламента. Законопроект вносит изменения в две статьи КоАП: 3.5 (административный штраф) и 9.1 (нарушение требований промышленной безопасности).

Сейчас часть 3.1 ст. 9.1 КоАП устанавливает ответственность за нарушение требований промышленной безопасности при добыче угля и горючих сланцев шахтным способом. Штрафы на должностных лиц составляют до 100 тыс. рублей (или дисквалификация), для юрлиц - до 5 млн руб. (или приостановление деятельности до 90 суток). Законопроектом сфера применения нормы расширяется с добычи угля и горючих сланцев на добычу любых полезных ископаемых, а к перечню обязательных требований предлагается добавить новое основание - нарушение требований к предотвращению прорывов воды в подземные горные выработки.

Согласно действующему законодательству (часть 3.2 ст. 9.1 КоАП), штраф для контролирующих лиц организаций, эксплуатирующих угольные шахты, если нарушение привело к аварии с гибелью человека или тяжким вредом здоровью двух и более лиц, составляет от 5 до 10 млн руб. Законопроект предлагает распространить эту санкцию на контролирующих лиц организаций, эксплуатирующих любые объекты ведения подземных горных работ.

Кроме того, сейчас часть 3.3 ст. 9.1 КоАП предусматривает оборотный штраф для контролирующих лиц организаций, эксплуатирующих угольные шахты, если авария повлекла гибель двух и более лиц: от 1/100 до 1/10 выручки от реализации угля на шахте, где произошла авария, но не менее 15 млн руб. Законопроект предлагает распространить этот штраф на все объекты подземной добычи, а базу для расчета расширить с выручки от реализации угля на выручку от реализации любых полезных ископаемых, добытых на объекте, где произошла авария. Минимальный порог штрафа в 15 млн руб. сохраняется.

В пояснительной записке правительство указывает на низкую эффективность действующих штрафов: по ст. 9.1 КоАП Ростехнадзором в отношении объектов горнорудной промышленности в 2022 г. было наложено 819 штрафов на общую сумму 62,4 млн руб., в 2023 г. - 869 штрафов на 78 млн руб., в 2024 г. - 976 штрафов на 81,8 млн руб. "Приведенные статистические данные наглядно демонстрируют отсутствие положительной динамики и сокращения количества административных правонарушений за истекший трехлетний период", - говорится в документе.

В качестве примеров несоразмерности санкций приводятся аварии на подземном руднике "Пионер" АО "Покровский рудник" (добыча золота) и подземном руднике "Мир" АК АЛРОСА (добыча алмазов). По итогам расследования аварии на руднике "Пионер" юридическое лицо было оштрафовано на 1 млн руб., должностное лицо - на 40 тыс. руб., тогда как экономический ущерб составил 377 млн руб. Ущерб от аварии на руднике "Мир" составил 10,2 млрд руб.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г.