Движение автобусов и грузовиков ограничено на ряде трасс в Чувашии из-за снегопада

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Временное ограничение движения автобусов и грузовиков введено в Чувашии из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Госавтоинспекция региона в своем телеграм-канале в понедельник.

"В Чувашской Республике в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (обильный снегопад, ограниченная видимость), в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 19:00 часов 16 февраля 2026 года введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.

Речь идет об участках следующих трасс: М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань с км 573+790 по км 735+660; А-151 Цивильск - Ульяновск с км 0+000 по км 122+805; Р-176 "Вятка" Чебоксары - Йошкар-Ола - Киров - Сыктывкар с км 12+900 по км 19+294; Р-176 "Вятка", обход г. Чебоксары с км 0+00 по км 15+630.

Ограничение введено до улучшения погодных условий, отмечается в пресс-релизе.