Поиск

Госдума во вторник планирует обратиться к Мишустину по вопросу развития сельских территорий

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник рассмотрит обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу комплексного развития сельских агломераций, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"На пленарном заседании во вторник рассмотрим обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину по вопросу комплексного развития сельских агломераций", - цитирует пресс-служба во вторник слова Володина по итогам заседания Совета Госдумы.

В проекте обращения, размещенном в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ, выражена обеспокоенность подходами к вопросу комплексного развития сельских территорий в РФ и порядком формирования единого перечня опорных населенных пунктов. Высказывается также опасение, что заметная часть ресурсов госпрограмм, в том числе программы комплексного развития сельских территорий, будет направлена на развитие районных центров и городов, хотя уровень их благоустройства и качество жизни в них выше, сообщили в пресс-службе.

Для создания благоприятных условий устойчивого развития сельских территорий правительству РФ рекомендовано пересмотреть государственную политику в отношении развития сельских населенных пунктов, в том числе: ввести в законодательство понятие "сельские агломерации", позволяющее разграничивать их с городскими агломерациями, определить типы сельских агломераций; сформировать сеть сельских агломераций различных типов, охватывающих совокупность населенных пунктов, определив их центры в качестве опорных населенных пунктов; ввести дополнительные социально-экономические стимулы для закрепления населения и объектов производства в сельских агломерациях; утвердить стандарты обеспеченности социальной, энергетической, коммунальной, транспортной и информационно-телекоммуникационной инфраструктурами сельских населенных пунктов с различной численностью населения.

Как отметил председатель Госдумы, сегодня порядка 30% граждан страны живут в сельской местности, а суммарный коэффициент рождаемости в селах выше среднероссийского.

"Если жизнь на селе не будет для граждан комфортной и привлекательной, то отток населения продолжится. Надо постараться сделать все, чтобы там была возможность для самореализации, создавать условия, в том числе через улучшение социальной инфраструктуры", - добавил он.

Госдума Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Чечне отменил Зареме Мусаевой приговор по делу о насилии к полицейскому

 Суд в Чечне отменил Зареме Мусаевой приговор по делу о насилии к полицейскому

Что произошло за день: понедельник, 16 февраля

Гособвинение запросило пожизненные сроки для исполнителей теракта в Crocus

Комитет Госдумы поддержал введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

 Комитет Госдумы поддержал введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза

 Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза

Ладожское озеро полностью замерзло

В Тульской области на трассе "Дон" образовался затор из-за серии ДТП

Куренков назвал проблемой МЧС дефицит кадров из-за низких зарплат

 Куренков назвал проблемой МЧС дефицит кадров из-за низких зарплат

В Белгороде создадут комиссии по работе с жалобами на ЖКУ

Москва решительно отвергает обвинения в отравлении Навального
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 72 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });