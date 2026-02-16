Поиск

Обвиняемый в мошенничестве при покупке военной экипировки из США депортирован из Колумбии в РФ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Из Колумбии депортирован россиянин, обвиняемый в мошенничестве на 24 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в аэропорту города Боготы сотрудники компетентных органов Республики Колумбия передали российским полицейским задержанного, который находился в международном розыске по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере", - сказала Волк журналистам в понедельник.

По версии следствия, фигурант в составе организованной группы под предлогом приобретения и реализации военной экипировки из США и покупки на территории Германии автомобиля получил свыше 24 млн рублей и уехал из страны.

В июне 2023 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В феврале 2025 года был организован международный розыск обвиняемого, которого впоследствии обнаружили в Колумбии.

МВД России Колумбия США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Чечне отменил Зареме Мусаевой приговор по делу о насилии к полицейскому

 Суд в Чечне отменил Зареме Мусаевой приговор по делу о насилии к полицейскому

Что произошло за день: понедельник, 16 февраля

Гособвинение запросило пожизненные сроки для исполнителей теракта в Crocus

Комитет Госдумы поддержал введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

 Комитет Госдумы поддержал введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза

 Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза

Ладожское озеро полностью замерзло

В Тульской области на трассе "Дон" образовался затор из-за серии ДТП

Куренков назвал проблемой МЧС дефицит кадров из-за низких зарплат

 Куренков назвал проблемой МЧС дефицит кадров из-за низких зарплат

В Белгороде создадут комиссии по работе с жалобами на ЖКУ

Москва решительно отвергает обвинения в отравлении Навального
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 72 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8425 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });