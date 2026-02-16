Обвиняемый в мошенничестве при покупке военной экипировки из США депортирован из Колумбии в РФ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Из Колумбии депортирован россиянин, обвиняемый в мошенничестве на 24 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в аэропорту города Боготы сотрудники компетентных органов Республики Колумбия передали российским полицейским задержанного, который находился в международном розыске по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере", - сказала Волк журналистам в понедельник.

По версии следствия, фигурант в составе организованной группы под предлогом приобретения и реализации военной экипировки из США и покупки на территории Германии автомобиля получил свыше 24 млн рублей и уехал из страны.

В июне 2023 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В феврале 2025 года был организован международный розыск обвиняемого, которого впоследствии обнаружили в Колумбии.