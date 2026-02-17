Госдума рассмотрит законопроект об освобождении от госпошлины ряда физлиц и организаций

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник рассмотрит во втором и, как ожидается, в третьем чтениях изменения в Налоговый кодекс в части освобождения отдельных категорий физических лиц и организаций от уплаты ряда государственных пошлин, сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

"Завтра во втором и, в случае принятия, в третьем чтении рассмотрим изменения в Налоговый кодекс в части освобождения от уплаты государственной пошлины отдельных категорий физических лиц и организаций", - сказал Жуков "Интерфаксу". Он отметил, что в рамках второго чтения предусмотренное законопроектом (1102214-8) освобождение от уплаты госпошлины предлагается распространить на всех волонтеров, которые осуществляют деятельность по указу президента РФ "О поддержке волонтерской деятельности на территориях отдельных субъектов РФ".

Кроме того, проект закона предусматривает освобождение от уплаты госпошлины волонтеров, участников СВО, членов их семей при обращении в суд с иском об оспаривании решений, действий и бездействия органов власти. Предусматривается также освобождение от госпошлины религиозных организаций за регистрацию в органах Росреестра передаваемого им государственного и муниципального недвижимого имущества религиозного назначения, сказал первый зампредседателя Госдумы.