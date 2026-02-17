Поиск

В Махачкале ввели режим повышенной готовности из-за утечки газа

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Махачкале ввели режим повышенной готовности из-за пожара на газонакопительной станции в посёлке Новый Хушет, сообщил в ночь на вторник глава города Джамбулат Салавов.

"Из зоны поражения была успешно проведена эвакуация населения. В общеобразовательной школе №6 развернут оперативный штаб, где организованы все условия для обеспечения безопасности и комфорта", - написал глава города в Telegram-канале.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что на территории газонакопительной станции, где произошло возгорание цистерны с газом, пока не удается полностью устранить утечку. "Специалисты пока не смогли полностью устранить утечку из-за неисправностей - рассматривается вопрос перекачки газа в безопасную емкость. Силами МВД участок оцеплен, развернут штаб пожаротушения", - написал Меликов в Telegram-канале.

Он добавил, что, "по данным МЧС, у объекта и вовсе отсутствует договор на проведение аварийно-спасательных работ с лицензированной организацией, а на территории хранится около 50 цистерн с газом".

"Экстренные службы продолжают работать в усиленном режиме, угрозы для жизни людей нет", - заключил Меликов.

Ранее сообщалось, что в понедельник произошло возгорание цистерны со сжиженным газом на территории нефтебазы в поселке Новый Хушет на окраине Махачкалы, которое было потушено в 17:35 мск. В результате пожара погиб один человек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшего по неосторожности смерть человека).

