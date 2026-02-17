Поиск

Двое пострадали в результате падения обломков БПЛА на Кубани

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В результате падения обломков БПЛА в Северском районе Краснодарского края пострадали два человека, сообщили в региональном оперативном штабе.

"Из-за падения обломков в результате атаки БПЛА в пос. Ильском Северского района пострадали два человека", - говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы, добавили в оперштабе.

Кроме того, повреждены четыре частных дома, в двух из них начался пожар.

Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении вечером в понедельник 76 беспилотников ВСУ, в том числе 24 БПЛА над Краснодармким краем.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Краснодарский край БПЛА обломки пострадавшие
