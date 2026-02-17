Патрушев сказал о нелегальности попыток морской блокады России

Если вопрос не удастся урегулировать мирным путем, ее будет прорывать ВМФ, сказал он

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - РФ готова отстаивать свои интересы на Балтике, привлечет Военно-морской флот в случае блокады в этом регионе и невозможности урегулировать вопрос мирным путем, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, то блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот. Не будем забывать, что под европейскими флагами по морям ходит множество судов. Нам тоже может стать интересно, что они перевозят и куда", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Любые попытки морской блокады нашей страны абсолютно нелегальны с точки зрения международного права, да и понятие "теневого флота", которым представители ЕС размахивают на каждом углу, является юридической фикцией. Тем не менее, в качестве первого шага мы задействуем общепризнанные политико-дипломатические и правовые механизмы. Но будем честны - надежды на то, что Запад сохранил хоть малую толику уважения к дипломатии и праву, почти не осталось", - отметил он.

По его мнению, РФ провоцируют на активные ответные меры, а ситуация на Балтике складывается непростая.

"Натовцы фактически создают многонациональную группировку, ориентированную на наступательные действия. Финны, например, обзаводятся корветами с ударным вооружением, которое вполне достает до северо-западных регионов нашей страны. Среди прочего, натовские планы подразумевают блокирование Калининградской области, захваты торговых судов, диверсии на подводных коммуникациях, в которых потом цинично нас же и обвинят", - заявил Патрушев.