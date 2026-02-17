Поиск

Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине

Обстановка у отеля InterContinental в Женеве, где пройдут переговоры по Украине
Фото: Алена Федина/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Женеве приземлился самолет с российской делегацией во главе с помощником президента Владимиром Мединским, , сообщили "Интерфаксу" в авиационных кругах. Делегации предстоит очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию

Полет продолжался более восьми часов: самолет летел над Турцией, восточным Средиземноморьем и Италией.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Мединский всегда оставался главой делегации российских переговорщиков. На предыдущих консультациях в Абу-Даби российскую группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, поскольку обсуждались вопросы безопасности и военной тематики.

По словам Пескова, в Женеве стороны планируют обсуждать более широкий спектр вопросов, включая темы, связанные с территориальной проблематикой, в связи с чем состав делегации был расширен. Помимо Мединского, в делегацию входит замглавы МИД Михаил Галузин и другие представители.

Дмитрий Песков Абу-Даби Игорь Костюков Михаил Галузин Женева Украина Владимир Мединский
