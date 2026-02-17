На Ильском НПЗ после атаки БПЛА случился пожар

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае в результате атаки БПЛА произошел пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, сообщил глава Северского района Кубани Алексей Чеверев мессенджере.

"Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами", - написал он.

По его словам, общая площадь пожара составляет около 700 кв. метров.

Пожар тушат 72 человека и 21 единица техники. На месте также работает пожарный поезд.

В Краснодарском крае с вечера понедельника действует режим атаки беспилотников.