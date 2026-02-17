Задержан глава комитета по госзаказу Петербурга

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета по государственному заказу Петербурга задержан по делу о превышении должностных полномочий, сообщила во вторник пресс-служба СК РФ.

"Председатель комитета Денис Толстых (...) задержан в аэропорту "Пулково" при попытке вылететь из Петербурга", - говорится в сообщении.

Ранее в Петербурге было возбуждено дело о превышении полномочий сотрудниками комитета по госзаказу. По версии следствия, в 2024 году они "разработали и реализовали преступную схему по предоставлению незаконных преимуществ ряду коммерческих организаций, которые участвовали в исполнении госзаказа, тем самым фирмам обеспечивалась победа в конкурсах и госконтрактах".

Уточняется, что 6 февраля был привлечен к уголовной ответственности начальник отдела централизованных закупок и межведомственного взаимодействия комитета по госзаказу Петербурга Егор Леонов. Суд заключил его под стражу.

"По результатам проведенных следственных действий был установлен организатор преступной схемы - председатель комитета по государственному заказу Толстых", - сообщили в СК.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Толстых был назначен председателем комитета по госзаказу Петербурга в ноябре 2024 года.