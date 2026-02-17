Поиск

Задержан глава комитета по госзаказу Петербурга

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета по государственному заказу Петербурга задержан по делу о превышении должностных полномочий, сообщила во вторник пресс-служба СК РФ.

"Председатель комитета Денис Толстых (...) задержан в аэропорту "Пулково" при попытке вылететь из Петербурга", - говорится в сообщении.

Ранее в Петербурге было возбуждено дело о превышении полномочий сотрудниками комитета по госзаказу. По версии следствия, в 2024 году они "разработали и реализовали преступную схему по предоставлению незаконных преимуществ ряду коммерческих организаций, которые участвовали в исполнении госзаказа, тем самым фирмам обеспечивалась победа в конкурсах и госконтрактах".

Уточняется, что 6 февраля был привлечен к уголовной ответственности начальник отдела централизованных закупок и межведомственного взаимодействия комитета по госзаказу Петербурга Егор Леонов. Суд заключил его под стражу.

"По результатам проведенных следственных действий был установлен организатор преступной схемы - председатель комитета по государственному заказу Толстых", - сообщили в СК.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Толстых был назначен председателем комитета по госзаказу Петербурга в ноябре 2024 года.

Петербург Денис Толстых
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Задержан глава комитета по госзаказу Петербурга

В Новороссийске 6,5 тысячи человек остались без воды из-за аварии

На Ильском НПЗ после атаки БПЛА случился пожар

Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине

 Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры по Украине

"Коммерсантъ" сообщил о проблемах с перевозкой экспортных товаров на Балтике

"АвтоВАЗ" снизил план продаж Lada в феврале на 15%

 "АвтоВАЗ" снизил план продаж Lada в феврале на 15%

Над российскими регионами за ночь сбили 151 беспилотник

Более 24 БПЛА сбито в Севастополе, ранен ребенок

Минобороны РФ сообщило об уничтожении с 20:00 понедельника 76 дронов ВСУ

Российская делегация вылетела в Женеву на переговоры по Украине
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 74 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8432 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });