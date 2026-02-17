В Новороссийске 6,5 тысячи человек остались без воды из-за аварии

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Новороссийске для ремонта после коммунальной аварии ограничили подачу воды для 6,5 тысячам человек, сообщает пресс-служба городского водоканала.

"В связи с неисправностью запорной арматуры Д = 300 мм по улицам Видова-Тобольская выполнено технологическое отключение холодного водоснабжения с 9:00 по Москве. На время производства работ будет ограничена подача воды в зону водоснабжения №7, 3 "б" (...). Численность населения 6550 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, подача воды ограничена в котельные по улицам Видова, 168 и Луначарского, 6.

Подвоз воды организуют по по заявкам жителей.

"По окончании работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется", - отмечает пресс-служба.

Аварийные работы должны завершить до 18:00.