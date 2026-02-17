Поиск

Более 24 БПЛА сбито в Севастополе, ранен ребенок

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Севастополь подвергся атаке более чем 24 БПЛА, ранен ребенок, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В общей сложности сбито более 24 БПЛА. (...) По предварительной информации ранен один ребенок. (...) Девятилетнему мальчику осколками посекло ноги", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Пострадавший госпитализирован, добавил он.

Также сообщается о повреждениях зданий и автомобилей. Упавшая боевая часть БПЛА сдетонировала в одном из дворов. Падение обломков также зафиксировано в нескольких СНТ, результате повреждены газовые трубы и здания.

Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате падения обломков БПЛА в Краснодарском крае.

Севастополь БПЛА раненый
Более 24 БПЛА сбито в Севастополе, ранен ребенок

