Над российскими регионами за ночь сбили 151 беспилотник

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В течение ночи средствами ПВО перехвачен 151 украинский беспилотник над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны РФ.

Из них 50 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, 29 - над акваторией Азовского моря, 38 - над территорией Республики Крым, 18 - Краснодарского края, 11 - Калужской области, четыре БПЛА сбито над территорией Брянской области, один - над Курской областью, говорится в сообщении Минобороны.

В результате падения обломков БПЛА в Северском районе Краснодарского края пострадали два человека, были повреждены четыре частных дома, в двух из них начался пожар.

В Севастополе пострадал ребенок. "Девятилетнему мальчику осколками посекло ноги", - сообщил губернатор Михаил Развожаев. Также сообщалось о повреждениях зданий и автомобилей.

Ночью Минобороны проинформировало, что с 20:00 мск понедельника до полуночи российские военные уничтожили 76 украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, Краснодарским краем, Крымом, Белгородской и Воронежской областями, а также над Адыгеей.