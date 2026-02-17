Поиск

Над российскими регионами за ночь сбили 151 беспилотник

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В течение ночи средствами ПВО перехвачен 151 украинский беспилотник над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны РФ.

Из них 50 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, 29 - над акваторией Азовского моря, 38 - над территорией Республики Крым, 18 - Краснодарского края, 11 - Калужской области, четыре БПЛА сбито над территорией Брянской области, один - над Курской областью, говорится в сообщении Минобороны.

В результате падения обломков БПЛА в Северском районе Краснодарского края пострадали два человека, были повреждены четыре частных дома, в двух из них начался пожар.

В Севастополе пострадал ребенок. "Девятилетнему мальчику осколками посекло ноги", - сообщил губернатор Михаил Развожаев. Также сообщалось о повреждениях зданий и автомобилей.

Ночью Минобороны проинформировало, что с 20:00 мск понедельника до полуночи российские военные уничтожили 76 украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, Краснодарским краем, Крымом, Белгородской и Воронежской областями, а также над Адыгеей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" снизил план продаж Lada в феврале на 15%

Над российскими регионами за ночь сбили 151 беспилотник

Более 24 БПЛА сбито в Севастополе, ранен ребенок

Минобороны РФ сообщило об уничтожении с 20:00 понедельника 76 дронов ВСУ

Российская делегация вылетела в Женеву на переговоры по Украине

Суд в Чечне отменил Зареме Мусаевой приговор по делу о насилии к полицейскому

 Суд в Чечне отменил Зареме Мусаевой приговор по делу о насилии к полицейскому

Что произошло за день: понедельник, 16 февраля

Гособвинение запросило пожизненные сроки для исполнителей теракта в Crocus

Комитет Госдумы поддержал введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

 Комитет Госдумы поддержал введение НДС на импортные товары на маркетплейсах

Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза

 Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 73 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });