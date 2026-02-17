ФСБ выявила нелегальный канал миграции из Латинской Америки

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ и МВД задержали предполагаемого организатора нелегального канала миграции в Россию иностранцев, который подозревается в создании схемы с фиктивным трудоустройством мигрантов и присвоении их зарплаты.

"...пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавших незаконный канал миграции для граждан одной из стран Латинской Америки и стран ближнего зарубежья" , - сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, участники группы организовали легализацию иностранцев в России посредством оформления поддельных миграционных документов.

"Основной фигурант - организатор, вводил иностранных граждан в заблуждение и, пользуясь их неосведомленностью в вопросах российского миграционного законодательства, занимался фиктивным трудоустройством иностранцев и присваивал их заработную плату", - сообщили в ЦОС.

Предполагаемого организатора задержали сотрудники ФСБ в результате оперативно-разыскных мероприятий.

"На территории загородного дома, где было организовано общежитие и офис фирмы, проведены обыски. Обнаружены и изъяты многочисленные поддельные документы, электронные носители информации и средства связи" , - добавили в спецслужбе.

Задержанный арестован.

ГУ МВД по Москве возбудило и расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений в России). "В отношении остальных фигурантов принимаются процессуальные решения", - добавили в ФСБ, напомнив, что эта статья УК предусматривает до 15 лет лишения свободы.