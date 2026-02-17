Поиск

Авианосец "Джеральд Форд" вошел в зону ответственности Европейского командования США

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford, направляющаяся из Карибского моря на Ближний Восток, вошла в зону ответственности Европейского командования ВС США, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на анонимный источник.

"По состоянию на вторник, авианосец "Форд" и три сопровождающих его эсминца пересекли границу Южного командования США и вошли в воды Атлантического океана, находящиеся под контролем Европейского командования США", - говорится в сообщении.

Авианосец сопровождают ракетные эсминцы USS Mahan, USS Thomas Hudner, USS Winston S. Churchill, USS Bainbridge и USS Stockdale, которые обеспечивают его ПВО и противолодочную оборону.

На борту USS Gerald R. Ford размещены четыре эскадрильи боевых истребителей F/A-18E/F Super Hornet, а также самолеты радиоэлектронной борьбы и дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

USS Gerald R. Ford присоединится к авианосцу USS Abraham Lincoln, который в настоящее время находится в Аравийском море в ожидании возможной военной операции против Ирана, отмечает издание The National Interest. Переброска второго авианосца в регион позволит США получить два авианосных крыла (полка) для поддержки ее проведения.

Американские СМИ, ссылаясь на информированные источники, ранее сообщили, что США, возможно, готовятся к продолжительной, многонедельной военной операции против Ирана, если президент Дональд Трамп отдаст приказ о ее начале. Пентагон готовит силы, способные не только нанести быстрый удар, но и провести длительную кампанию, направленную против государственных и силовых структур Ирана, в случае провала дипломатических усилий по прекращению его ядерной программы.

Thomas Hudner Ближний Восток Дональд Трамп Пентагон США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Тела троих погибших найдены на месте ЧП в воинской части в Ленобласти

 Тела троих погибших найдены на месте ЧП в воинской части в Ленобласти

Что произошло за день: вторник, 17 февраля

Полярники в Антарктиде зафиксировали на камеру редкое солнечное затмение

Каршеринги "Делимобиль" и BelkaCar включены в "белый список" Минцифры

 Каршеринги "Делимобиль" и BelkaCar включены в "белый список" Минцифры

Проект о запрете на использование кредитных карт для ставок принят в I чтении

Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

 Активность в стальном строительстве России упала к концу 2025 года до трехлетнего минимума

Здание военной полиции обрушилось в Ленинградской области

Во Владимирской области три человека погибли из-за падения снега с крыш

ГД приняла закон о прекращении оказания услуг связи операторами по требованию ФСБ

 ГД приняла закон о прекращении оказания услуг связи операторами по требованию ФСБ

Силуанова попросили поддержать включение страховщиков в "белый список" интернета
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 79 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8437 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });