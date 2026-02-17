Авианосец "Джеральд Форд" вошел в зону ответственности Европейского командования США

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford, направляющаяся из Карибского моря на Ближний Восток, вошла в зону ответственности Европейского командования ВС США, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на анонимный источник.

"По состоянию на вторник, авианосец "Форд" и три сопровождающих его эсминца пересекли границу Южного командования США и вошли в воды Атлантического океана, находящиеся под контролем Европейского командования США", - говорится в сообщении.

Авианосец сопровождают ракетные эсминцы USS Mahan, USS Thomas Hudner, USS Winston S. Churchill, USS Bainbridge и USS Stockdale, которые обеспечивают его ПВО и противолодочную оборону.

На борту USS Gerald R. Ford размещены четыре эскадрильи боевых истребителей F/A-18E/F Super Hornet, а также самолеты радиоэлектронной борьбы и дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

USS Gerald R. Ford присоединится к авианосцу USS Abraham Lincoln, который в настоящее время находится в Аравийском море в ожидании возможной военной операции против Ирана, отмечает издание The National Interest. Переброска второго авианосца в регион позволит США получить два авианосных крыла (полка) для поддержки ее проведения.

Американские СМИ, ссылаясь на информированные источники, ранее сообщили, что США, возможно, готовятся к продолжительной, многонедельной военной операции против Ирана, если президент Дональд Трамп отдаст приказ о ее начале. Пентагон готовит силы, способные не только нанести быстрый удар, но и провести длительную кампанию, направленную против государственных и силовых структур Ирана, в случае провала дипломатических усилий по прекращению его ядерной программы.