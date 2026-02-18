Задержка движения поездов в Приамурье из-за схода вагона превысила девять часов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Два пассажирских поезда продолжили движение с задержкой свыше девяти часов после завершения восстановительных работ на перегоне в Амурской области, где вечером во вторник с рельсов сошел вагон грузового поезда, сообщает в среду Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД").

"В среду на перегоне Путевой пост 2683 км - Верхнезейск завершены восстановительные работы. Пассажирский поезд № 363 Комсомольск-на-Амуре - Тында продолжил следование с опозданием 10 ч 12 мин, № 364 Тында - Комсомольск-на-Амуре отстает от графика на 9 часов", - говорится в сообщении.

В ДВЖД отметили, что предпринимаются все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов и скорейшего введения их в график.

Сход вагона грузового поезда произошел в 21:51 местного времени на перегоне. На место был направлен восстановительный поезд.