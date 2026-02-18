Уолл-стрит завершила торги вторника в плюсе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги вторника небольшим ростом, восстановив потери, понесенные ранее в ходе сессии на опасениях относительно оправданности огромных инвестиций в технологии искусственного интеллекта, а также последствий внедрения ИИ.

Как показало исследование Bank of America Corp., рекордное число инвесторов считает, что компании тратят на нейросети слишком много. Четверть участников проведенного банком опроса видят в "ИИ-пузыре" главную угрозу для рынка, а 30% респондентов допускают, что инвестиции крупных технологических компаний в эту сферу могут стать причиной кредитного кризиса.

В то же время многие участники рынка полагают, что внедрение ИИ может оказаться деструктивным для существующих бизнес-моделей.

Во вторник инвесторы оценивали новости и отчетности компаний, а также новые заявления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби дал понять, что допускает возможность нескольких снижений базовой процентной ставки Федрезерва в этом году в случае появления новых свидетельств того, что усиление инфляции, вызванное пошлинами, является временным.

"Если это окажется временным явлением, и мы увидим, что действительно движемся к цели по инфляции в 2%, то в 2026 году возможно снижение ставки еще несколько раз," - сказал Гулсби в интервью CNBC.

Между тем член совета управляющих американского ЦБ Майкл Барр заявил, что очередное снижение ставки может произойти еще нескоро, отметив сохранение "значительного риска" того, что инфляция будет оставаться выше целевых 2%.

"Исходя из текущих условий и имеющихся данных, вероятно, будет целесообразно удерживать ставку на нынешнем уровне в течение некоторого времени", - сказал Барр, выступая на мероприятии в Нью-Йорке.

В пятницу будет опубликован отчет о доходах и расходах населения США за декабрь, включающий ключевой показатель инфляции, отлеживаемый ФРС. Эти данные помогут инвесторам улучшить представление о дальнейших перспективах денежно-кредитной политики ЦБ.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник поднялся на 0,07% от уровня закрытия торгов в пятницу - до 49533,19 пункта. В понедельник торги не проводились из-за праздника в США.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,1% - до 6843,22 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,14% и закрылся на отметке 22578,38 пункта.