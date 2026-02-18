Поиск

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,4%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду возобновил острожный рост в ожидании новостей с двухдневной трехсторонней встречи делегаций РФ-США-Украина по мирному украинскому урегулированию, также поддержку оказывает коррекция сырьевых рынков вверх (растут металлы, нефть Brent отскочила выше $67,5 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов вырос на 0,4%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2775,3 пункта (+0,4%); лидируют в росте акции ВТБ (+1,5%), "Яндекса" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Русала" (+0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 февраля, составляет 76,7389 руб. (+11,88 копейки).

Подорожали также акции "Хэдхантера" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), "Полюса" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), Сбербанка (+0,4% и +0,3% "префы"), "Норникеля" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "ВК" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), бумаги "Роснефти" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%).

В США индексы акций накануне подросли на 0,1%, восстановив потери, понесенные ранее в ходе сессии на опасениях относительно оправданности огромных инвестиций в технологии искусственного интеллекта, а также последствий внедрения ИИ.

В Азии в среду также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли в пределах 0,1%).

В связи с празднованием Нового года по лунному календарю биржи материкового Китая закрыты всю текущую неделю, Гонконга - со вторника по четверг, Южной Кореи - с понедельника по среду.

