Хинштейн продолжит реабилитацию после ДТП в московской клинике

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что направляется в Москву для продолжения реабилитации после ДТП.

"Я принял непростое для себя решение направиться для продолжения реабилитации в Москву, в федеральный центр. Вопрос не в недоверии к курской медицине, напротив, я безмерно признателен нашим врачам, которые провели мне блестящую операцию, которые организовали лечение. Но сейчас лечение как таковое завершено, идет именно реабилитация, и для меня важнейшим является вопрос сроков", - сказал он в видеообращении в своем телеграм-канале.

Хинштейн попал в ДТП 22 января. Его автомобиль занесло на дороге, в результате чего он получил перелом бедренной кости. После операции губернатор отказался от транспортировки в Москву и принял решение проходить лечение в Курской областной клинической больнице. Позднее он сообщал, что у него также диагностированы переломы трёх рёбер и двух отростков позвоночника.

