Губернатор Хинштейн попал в больницу после ДТП

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что попал в дорожно-транспортное происшествие и находится в больнице.

"Сегодня планировал целый день работать в Конышёвском районе. К сожалению, погодные условия у нас непростые. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Сейчас нахожусь в больнице. Слава Богу, всё обошлось без серьёзных последствий", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Хинштейн отметил, что "пострадавших нет, с другими машинами не столкнулись".