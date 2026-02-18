Российские компании обсуждают строительство в Иране солнечных электростанций

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российские компании оценивают перспективы строительства солнечных и ветряных электростанций на территории Ирана, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев на полях межправительственной комиссии двух стран, сопредседателем которой он является.

"Речь идет о строительстве солнечных электростанций в Иране "под ключ" общей установленной мощностью не менее 100 МВт, а также об участии российских инвестиций в реализации совместных проектов ветряных электростанций, в том числе на основе долгосрочных контрактов - до 20 лет", - сказал он.

Еще одним ВИЭ-проектом двух стран может стать совместное производство солнечных батарей, добавил министр.