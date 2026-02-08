Три жителя Херсонской области получили ранения в результате обстрела ВСУ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Три человека получили ранения в Каховке (Херсонская область) в результате украинского обстрела, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в воскресенье.

"В Каховке противник обстрелял местный рынок. Ранения получили мужчины 1978 и 1987 годов рождения и женщина 1983 года рождения", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, госпитализация понадобилась одному пострадавшему - его доставили в каховскую больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями.

В минувшую среду Сальдо сообщал, что в Голой Пристани в результате артиллерийского обстрела погибла женщина. Днем ранее губернатор написал в своем телеграм-канале, что три человека погибли при артобстреле МФЦ и магазина в Новой Каховке.