МЧС будет выплачивать матпомощь пострадавшим через "Госуслуги"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пострадавшие от ЧС начнут получать единовременную материальную выплату через сервис госуслуг, сообщил в Совете Федерации глава МЧС Александр Куренков.

"Планируем апробацию проактивного назначения выплат единовременной материальной помощи пострадавшим через "Госуслуги". Пострадавшим гражданам останется только выбрать способ получения денежных средств на портале госуслуг. Это позволит существенно сократить сроки оказания помощи", - сказал министр.

По его словам, данная мера показала свою эффективность в мае 2025 года во время весеннего половодья в Тюменской области.

МЧС Госуслуги Александр Куренков
