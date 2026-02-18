МЧС предложило повысить ответственность должностных лиц в районах постоянных затоплений

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - МЧС РФ считает, что региональным органам исполнительной власти необходимо усилить работу по защите населенных пунктов и объектов экономики от затоплений во время паводков, а также повысить ответственность соответствующих должностных лиц, сообщил глава министерства Александр Куренков.

"МЧС РФ полагает необходимым, во-первых, рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ усилить работу по выполнению инженерных мероприятий, направленных на защиту населенных пунктов и объектов экономики от затоплений. И второе – ужесточить контроль за строительством в зонах затопления, а также повысить ответственность соответствующих должностных лиц", - сказал Куренков во время "правительственного часа" в Совете Федерации в среду.