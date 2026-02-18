Поиск

Военные РФ заявили о контроле над двумя селами в Сумской и Запорожской областях

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российские войска взяли под контроль село Харьковка в Сумской области и село Криничное в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Харьковка Сумской области", - говорится в сообщении министерства.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Криничное Запорожской области", - заявило Минобороны РФ.

По данным ведомства, за сутки группировкой "Север" нанесено поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах Новой Сечи, Волфино, Писаревки, Березы и Мирополья в Сумской области. "В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, артиллерийской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Ветеринарное, Охримовка, Терновая, Казачья Лопань, Кутузовка и Средний Бурлук", - сказано в сообщении министерства обороны.

По данным российских военных, потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили до 210 военнослужащих, 23 автомобиля, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств.

Согласно сообщению Минобороны РФ, группировка "Восток" в течение суток нанесла удары по формированиям шести бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах Александровки, Покровского, Коломийцев в Днепропетровской области, Риздвянки, Зеленой Дибровы, Любицкого, Розовки, Гавриловки и Горького в Запорожской области.

"Противник потерял до 345 военнослужащих, бронетранспортер, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и склад материальных средств", - сообщили в министерстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Сумская область Запорожская область
