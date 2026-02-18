Дума приняла закон о новом способе получения адресной справки о гражданах

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон о совершенствовании механизмов предоставления физическим и юридическим лицам адресно-справочной информации о гражданах РФ.

Законом вводится понятие "адресно-справочная информация" и "адресно-справочная работа", а также уточняется объем и содержание обрабатываемых сведений, цели их обработки.

Закон предоставляет физическим лицам право обратиться в территориальный орган МВД России, в том числе с использованием портала "Госуслуги", с заявлением о направлении гражданину РФ, указанному в этом заявлении, своих данных и контактных данных, а также причины такого обращения.

Юридическим лицам предоставляется право обратиться через уполномоченного или законного представителя в территориальный орган МВД России, в том числе с использованием портала "Госуслуги", с заявлением о направлении гражданину РФ, указанному в этом заявлении, сведений о наименовании и контактных данных юридического лица, а также уполномоченного или законного его представителя и данных документа, подтверждающего его полномочия, с указанием причины такого обращения.