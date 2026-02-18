Поиск

Москва предупредила Токио о последствиях присоединения к закупкам военного оборудования для Киева

Этот шаг осложнит российско-японские отношения, заявили в МИД РФ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Возможное участие Токио в механизме поставок военного оборудования Киеву в рамках НАТО осложнит российско-японские отношения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на сообщения о намерении официального Токио присоединиться к натовскому механизму закупки военного оборудования для киевского режима", - сказала она на брифинге в среду.

Хотя "представители кабинета министров Японии отрицают наличие окончательной договоренности на этот счет", добавила Захарова, Москва "считает такое решение весьма вероятным как минимум исходя из той позиции, которую японское правительство заняло по ситуации на Украине". "Неоднократно подчеркивали, что подключение Токио к антироссийским проектам, в том числе с целью содействия украинским властям, нисколько не способствует устранению первопричин кризиса", - отметила представитель МИД.

"Та техника, которая на японские деньги будет поставлена ВСУ, станет очередной законной мишенью, целью для подразделений Вооруженных сил России. Кроме того, эти шаги еще более осложнят российско-японские отношения, которые стараниями Токио и без того загнаны в состояние глубокой стагнации", - подчеркнула Захарова.

Мария Захарова НАТО МИД РФ Япония Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД РФ назвал закупку Индией российских углеводородов выгодной обеим сторонам

Делегация РФ в Женеве получила указания действовать в духе Анкориджа

Глава ЦБ отметила, что в ноябре-декабре жалобы на необоснованные блокировки счетов перестали расти

 Глава ЦБ отметила, что в ноябре-декабре жалобы на необоснованные блокировки счетов перестали расти

"Единая Россия" предложила продлить "гаражную амнистию" до осени 2031 года

Совфед одобрил закон о прекращении оказания услуг связи операторами по требованию ФСБ

Мединский назвал тяжелыми, но деловыми переговоры в Женеве по Украине

 Мединский назвал тяжелыми, но деловыми переговоры в Женеве по Украине

Полиция Петербурга предложит запретить иностранцам работать в торговле

Набиуллина увидела основания для осторожного оптимизма в борьбе с кибермошенниками

Минобороны пообещало направлять в пожарные части до 5 тысяч срочников в год

 Минобороны пообещало направлять в пожарные части до 5 тысяч срочников в год

В Кремле воздержались от комментариев в связи с ситуацией вокруг Telegram
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8446 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 83 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });