Москва предупредила Токио о последствиях присоединения к закупкам военного оборудования для Киева

Этот шаг осложнит российско-японские отношения, заявили в МИД РФ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Возможное участие Токио в механизме поставок военного оборудования Киеву в рамках НАТО осложнит российско-японские отношения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на сообщения о намерении официального Токио присоединиться к натовскому механизму закупки военного оборудования для киевского режима", - сказала она на брифинге в среду.

Хотя "представители кабинета министров Японии отрицают наличие окончательной договоренности на этот счет", добавила Захарова, Москва "считает такое решение весьма вероятным как минимум исходя из той позиции, которую японское правительство заняло по ситуации на Украине". "Неоднократно подчеркивали, что подключение Токио к антироссийским проектам, в том числе с целью содействия украинским властям, нисколько не способствует устранению первопричин кризиса", - отметила представитель МИД.

"Та техника, которая на японские деньги будет поставлена ВСУ, станет очередной законной мишенью, целью для подразделений Вооруженных сил России. Кроме того, эти шаги еще более осложнят российско-японские отношения, которые стараниями Токио и без того загнаны в состояние глубокой стагнации", - подчеркнула Захарова.