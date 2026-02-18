Поиск

Газпромбанк считает недостаточными принятые меры по борьбе с мошенниками

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Банкам стоит продолжить объединять усилия в области борьбы с мошенничеством, как между собой, так и с другими заинтересованными участниками, в частности, с операторами связи, заявил на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" зампред правления Газпромбанка (ГПБ) Дмитрий Зауэрс.

"Маленькие организованные группы обходят большие организации, которые иногда не могут договориться. Вот это удивительно для меня. То есть, если мы будем вместе объединять усилия, то, конечно, у нас гораздо больше инструментарий с этим бороться", - сказал он.

По его наблюдению, часто игроки рынка не хотят делиться информацией друг с другом в силу ее коммерческого характера.

"Люди боятся делиться информацией в силу того, что она носит коммерческий интерес. Кстати, с операторами эта проблема наиболее очевидная, потому что сегодня монетизация данных вокруг абонентов -это нормальный источник доходов. Но очень не хочется, чтобы коллеги зарабатывали на горе людей. Здесь действительно нужно выстраивать нормальные модели", - подчеркнул зампред ГПБ.

Он признал, что принятые меры по борьбе с дропперством дали эффект. Этот эффект в 2026 году будет еще больше, так как часть новаций была введена только в 2025 году.

"У нас, например, введение признаков снятия наличных в банкоматах без добровольного согласия привело к снижению в 10 раз таких потерь. Это, кстати, на самом деле очень хороший результат. Понятно, что всё это начинает мигрировать, например, в другие каналы, в кассу, но в целом это показывает, что такие меры дают эффект", - сообщил Зауэрс.

"Но я бы хотел сказать, что все равно есть интуитивное ощущение, что мы как будто бы бьём по хвостам, что мы принимаем необходимые, но недостаточные меры", - подчеркнул он.

