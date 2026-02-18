Поиск

В МИД заявили о готовности РФ содействовать урегулированию иранской ядерной проблемы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россия готова содействовать урегулированию иранской ядерной проблемы, реализации потенциальных договоренностей по этому вопросу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В России убеждены, что для нахождения взаимоприемлемых развязок по иранской ядерной проблеме требуется равноправный, уважительный диалог. Разумной альтернативы этому диалогу не существует", - сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что российская сторона "по-прежнему готова содействовать политико-дипломатическим усилиям по достижению урегулирования, реализации возможных договоренностей".

"Надеемся, что здравый смысл возобладает, и регион не будет втянут в новую военную авантюру с разрушительными последствиями", - заявила официальной представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что "угрозы и шантаж не способствуют успеху переговорного процесса".

Новости

Хроники событий
