Житель Мурманской области осужден на 12 лет за сбор данных о военных объектах

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Житель Мурманской области приговорен к 12 годам лишения свободы по делу о государственной измене, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установил суд, фигурант в 2024-2025 году собирал в интернете данные о местах дислокации военных объектов в Мурманской области, "после чего передал их посредством мессенджера сотруднику главного управления разведки министерства обороны Украины, однако его действия были выявлены УФСБ по Мурманской области".

Суд признал 20-летнего мужчину виновным по ст.275 УК РФ (государственная измена). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год.