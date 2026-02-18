Поиск

Житель Мурманской области осужден на 12 лет за сбор данных о военных объектах

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Житель Мурманской области приговорен к 12 годам лишения свободы по делу о государственной измене, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установил суд, фигурант в 2024-2025 году собирал в интернете данные о местах дислокации военных объектов в Мурманской области, "после чего передал их посредством мессенджера сотруднику главного управления разведки министерства обороны Украины, однако его действия были выявлены УФСБ по Мурманской области".

Суд признал 20-летнего мужчину виновным по ст.275 УК РФ (государственная измена). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год.

Мурманская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбер предложил разрешить банкам возвращать клиентам похищенные деньги

 Сбер предложил разрешить банкам возвращать клиентам похищенные деньги

Источник сообщил о закрытых двухчасовых переговорах Мединского в Женеве

ЦБ сообщил о сокращении краж через снятие наличных в банкомате на 40% с лета 2025 г.

МИД РФ назвал закупку Индией российских углеводородов выгодной обеим сторонам

Делегация РФ в Женеве получила указания действовать в духе Анкориджа

Глава ЦБ отметила, что в ноябре-декабре жалобы на необоснованные блокировки счетов перестали расти

 Глава ЦБ отметила, что в ноябре-декабре жалобы на необоснованные блокировки счетов перестали расти

"Единая Россия" предложила продлить "гаражную амнистию" до осени 2031 года

Совфед одобрил закон о прекращении оказания услуг связи операторами по требованию ФСБ

Мединский назвал тяжелыми, но деловыми переговоры в Женеве по Украине

 Мединский назвал тяжелыми, но деловыми переговоры в Женеве по Украине

Полиция Петербурга предложит запретить иностранцам работать в торговле
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 87 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8446 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 138 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });