Житель Брянской области ранен в результате атаки БПЛА

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Брянском области дроны атаковали село Солова в Стародубском муниципальном округе, пострадал мужчина, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате (...) удара по гражданскому автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в мессенджере.

Атакованный автомобиль поврежден.

Ранее Богомаз сообщил, что в результате удара дронов-камикадзе по гражданскому автомобилю в поселке Рудач Суземского района пострадали два сотрудника газовой службы. Кроме того, FPV-дроны атаковали автомобиль в селе Воронок Стародубского муниципального округа. Ранены два мирных жителя.

ик ст