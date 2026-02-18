Сыктывкарец осужден на 9 лет по делу о финансировании терроризма

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Первый Западный окружной военный суд признал жителя Сыктывкара виновным в финансировании терроризма, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Коми. Он приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

"Следствием и судом установлено, что в период с мая 2022 г. по ноябрь 2023 г. фигурант, используя мобильное приложение, инициативно совершил пять денежных переводов по платежным реквизитам, используемым лидером международной организации, которая внесена в Единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими", - говорится в сообщении.

Дело расследовалось по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).