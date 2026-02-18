В РФ в 2025 г. построено и отремонтировано 2,5 тыс. объектов медорганизаций

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В России в прошедшем году построено и отремонтировано 2,5 тыс. объектов медицинских организаций, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В системе здравоохранения в 2025 году динамично шла работа с развитием инфраструктуры. Всего построено и отремонтировано в 2025 году 2,5 тыс. объектов медицинских организаций. Это включая и поликлиники, и стационары", - сказал Мурашко в среду на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Эти мероприятия были реализованы за счет средств федерального бюджета и средств субъектов, добавил министр.