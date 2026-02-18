Поиск

Мурашко отметил рост числа врачей в амбулаторном звене

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о сокращении дефицита медицинских работников, в частности, в амбулаторно-поликлиническом звене добавилось почти 5% врачей.

"Любая инфраструктура не работает без людей. На начало 2025 года в амбулаторном звене работали 313 тыс. врачей, за пятилетний период мы преодолели ту яму, когда был период снижения. Сегодня мы восстановили и прирастили количество работающих медиков - на 2% это только в 2025 году, в 2024 году приросло количество медицинских работников", -сказал Мурашко в среду на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, показатель обеспеченности медработниками увеличивается, в том числе, и на селе.

Мурашко сообщил, что в амбулаторно-поликлиническом звене добавилось почти 5% врачей. Общее количество работающих участковых терапевтов и педиатров составляет почти 80 тыс. человек.

Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" привлекла в села и малые города 72 тыс. медицинских работников, сообщил глава Минздрава РФ.

